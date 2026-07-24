Минобороны: ПВО России сбила 210 беспилотников ВСУ за 12 часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 210 украинских беспилотных летательных аппаратов над 13 регионами России. Об этом сообщило Минобороны России.

Операция по перехвату воздушных целей проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

ВС РФ нанесли удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали БПЛА

Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

Кроме того, беспилотники были уничтожены в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Пятница, 24 июля, стала одним из самых трудных дней для российского ПВО за последнюю неделю. Только за минувшую ночь было нейтрализовално более 570 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры