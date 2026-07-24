Минобороны: ПВО России сбила 210 беспилотников ВСУ за 12 часов

Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

Кроме того, беспилотники были уничтожены в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Пятница, 24 июля, стала одним из самых трудных дней для российского ПВО за последнюю неделю. Только за минувшую ночь было нейтрализовално более 570 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

