От лисичек до «ядерки»: Что Россия продолжает экспортировать в ЕС и США
Ряд российских товаров интересует недружественные страны, заявил НСН Александр Данильцев.
Евросоюз и Соединённые Штаты заинтересованы в российских удобрениях, металлах и ядерных технологиях, рассказал НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Больше 1,1 миллиарда долларов заработала Россия на продаже мёда, лисичек, удобрений, сыра и морепродуктов в недружественные страны за последние пять месяцев. Среди главных покупателей — США, Германия, Литва, Южная Корея. Финляндия нарастила закупки отечественного никеля и аммиака. Данильцев объяснил, почему такая торговля продолжается.
«Все эти товары — в том числе удобрения и некоторые металлы — остаются в торговом обороте благодаря сохраняющейся заинтересованности. Экспорт в основном несырьевой: удобрения — это уже обработанная продукция. Также в нём представлены высокотехнологичные товары, связанные с ядерным циклом. Другая группа товаров — мёд, лисички, сыр, морепродукты — не подпадает под санкции, поэтому их оборот продолжается. Кроме того, спросом пользуются рыба и продукция в сфере ядерной энергетики», — подчеркнул он.
Ранее Данильцев назвал НСН российские товары, от которых ЕС не откажется.
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