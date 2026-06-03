Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге
Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте и двух районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
Отмечается, что ранним утром 3 июня дроны ударили по территории Кронштадта, Кировского и Красносельского районов, несколько объектов было повреждено.
«В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек», - сообщили власти.
В правительстве уточнили, что погибших нет.
Ранее дроны ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области, были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, хозпостройки промышленного предприятия, пишет 360.ru.
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