Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге

Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте и двух районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Отмечается, что ранним утром 3 июня дроны ударили по территории Кронштадта, Кировского и Красносельского районов, несколько объектов было повреждено.

«В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек», - сообщили власти.

В правительстве уточнили, что погибших нет.

Ранее дроны ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области, были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, хозпостройки промышленного предприятия, пишет 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиСанкт-Петербург

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