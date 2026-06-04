«У врагов сдают нервы»: Беглов прокомментировал атаку дронов в первый день ПМЭФ
Атака беспилотников на Санкт-Петербург в первый день ПМЭФ-2026 свидетельствует о том, что «у наших врагов сдают нервы». Об этом в интервью «Вестям» заявил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, также произошедшая 3 июня атака продемонстрировала превосходство российской системы воздушной обороны.
«Были, конечно, некоторые проблемы... это была сложная атака, но мы к ней готовились, достойно встретили наших неприятелей», — заключил Беглов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары ВСУ по объектам инфраструктуры в Кронштадте, а также Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, указал, что СВО продолжается, чтобы не было ударов по регионам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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