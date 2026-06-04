«У врагов сдают нервы»: Беглов прокомментировал атаку дронов в первый день ПМЭФ

По его словам, также произошедшая 3 июня атака продемонстрировала превосходство российской системы воздушной обороны.

«Были, конечно, некоторые проблемы... это была сложная атака, но мы к ней готовились, достойно встретили наших неприятелей», — заключил Беглов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары ВСУ по объектам инфраструктуры в Кронштадте, а также Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, указал, что СВО продолжается, чтобы не было ударов по регионам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

