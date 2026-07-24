Эксперты выяснили мотивацию россиян для работы сверхурочно

Почти половина работающих россиян регулярно задерживается на службе сверх установленного графика. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании Forma, данные которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно полученным результатам, 48% респондентов уделяют работе больше стандартных восьми часов в день. При этом почти половина из них задерживается в офисе несколько раз в месяц, а еще треть делает это еженедельно или постоянно. Каждый третий участник опроса осознает негативное влияние сверхурочных только при сокращении времени с близкими, а 41% замечает проблему после вытеснения спортом и хобби.