Эксперты выяснили мотивацию россиян для работы сверхурочно

Почти половина работающих россиян регулярно задерживается на службе сверх установленного графика. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании Forma, данные которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно полученным результатам, 48% респондентов уделяют работе больше стандартных восьми часов в день. При этом почти половина из них задерживается в офисе несколько раз в месяц, а еще треть делает это еженедельно или постоянно. Каждый третий участник опроса осознает негативное влияние сверхурочных только при сокращении времени с близкими, а 41% замечает проблему после вытеснения спортом и хобби.

Большая часть россиян отказалась работать за «серую» зарплату

Главной причиной необходимости оставаться на рабочем месте большинство опрошенных (63%) назвали срочные задачи. Еще 33% респондентов сослались на неожиданные поручения руководства, а 31% указал на острую нехватку сотрудников в штате компании.

Основным стимулом для такой занятости оказался финансовый фактор. В частности, 65% участников заявили о задержках ради дополнительного заработка, а 26% упомянули возможность карьерного роста. При этом 56% сотрудников готовы снизить рабочую нагрузку при условии сохранения достаточного уровня дохода.

Опросы также показали, что 63% россиян считают себя трудоголиками, причем среди женщин этот показатель составляет 65%, а среди мужчин - 62%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ITAR-TASS/Курсков Евгений
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