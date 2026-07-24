Евросоюз утвердил механизм конфискации нефти РФ с задержанных танкеров

Евросоюз в рамках нового пакета санкций утвердил правовой механизм конфискации и последующей продажи российской нефти с задержанных в море танкеров третьих стран. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза, передает агентство ТАСС.

Новый регламент наделяет регуляторов стран Евросоюза правом изымать нефть с подсанкционных судов для ее хранения, перемещения и реализации. При этом власти освобождены от какой-либо обязанности передавать вырученные от продажи средства российским физическим или юридическим лицам.