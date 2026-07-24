Евросоюз утвердил механизм конфискации нефти РФ с задержанных танкеров

Евросоюз в рамках нового пакета санкций утвердил правовой механизм конфискации и последующей продажи российской нефти с задержанных в море танкеров третьих стран. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза, передает агентство ТАСС.

Новый регламент наделяет регуляторов стран Евросоюза правом изымать нефть с подсанкционных судов для ее хранения, перемещения и реализации. При этом власти освобождены от какой-либо обязанности передавать вырученные от продажи средства российским физическим или юридическим лицам.

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Данная инициатива стала первым правовым обоснованием возможности захвата груза после задержания судов, внесенных в черный список. К настоящему моменту Брюссель включил в санкционный перечень свыше 670 танкеров под иностранными флагами, которые предположительно перевозят российское сырье в обход установленного Западом потолка цен на уровне $44,1 за баррель.

Ранее европейские службы могли лишь задерживать подобные суда для проведения проверок. Принятие нового механизма существенно расширило полномочия европейских регуляторов в отношении грузов, транспортируемых с нарушением ограничительных мер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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