Россиян предупредили о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары

«В стране ситуация с пожарами начинает стабилизироваться в силу того, что заканчивается летний сезон основных крупных лесных пожаров. Хотя этот год необычный, и немного сдвинулись сроки, потому что меняются закономерности развития сезона. Сейчас лесные пожары идут на спад, хотя еще, действительно, есть пожары и в Иркутской области, и в Тыве, и в Красноярском крае, и в Якутии. При этом у нас начинается осенний пик новых пожаров, который связан с высыханием сухой растительности. Это как раз касается Черноморского побережья и вообще южных регионов России, где снова, как весной, прежде всего рукотворные пожары в густонаселенных местах. Они связаны с тем, что люди снова поджигают траву, либо бросают окурки и оставляют непотушенные костры», - рассказал он.

Специалист подчеркнул, что такие пожары проходят быстрее, чем лесные, однако для людей они опаснее.