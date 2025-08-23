Россиян предупредили о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары
Эксперт по профилактике ландшафтных пожаров Григорий Куксин в эфире НСН подчеркнул, что сейчас в России начинается пик новых осенних пожаров, связанный с высыханием сухой растительности, который будет сопровождаться быстрыми «травяными пожарами».
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН сообщил о ситуации с природными пожарами в Иркутской области и Крыму, отметив, что она не повлияла на туристический сезон на полуострове.
Накануне в Иркутской области и Крыму разбушевались природные пожары. На полуострове их площадь достигла семи тысяч гектаров. Огонь отступил от сел Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка в Белогорском и Советском районах.
При этом в Иркутской области пожары охватили более тысячи гектаров. По данным МЧС, самые крупные очаги возгорания были зафиксированы в Бодайбинском и Катангском районах (970 га), они были локализованы. Согласно информации властей, причиной большинства пожаров стала гроза. При этом, по словам Куксина, в России уже заканчивается сезон летних лесных пожаров, и начинается пик осенних быстротечных возгораний.
«В стране ситуация с пожарами начинает стабилизироваться в силу того, что заканчивается летний сезон основных крупных лесных пожаров. Хотя этот год необычный, и немного сдвинулись сроки, потому что меняются закономерности развития сезона. Сейчас лесные пожары идут на спад, хотя еще, действительно, есть пожары и в Иркутской области, и в Тыве, и в Красноярском крае, и в Якутии. При этом у нас начинается осенний пик новых пожаров, который связан с высыханием сухой растительности. Это как раз касается Черноморского побережья и вообще южных регионов России, где снова, как весной, прежде всего рукотворные пожары в густонаселенных местах. Они связаны с тем, что люди снова поджигают траву, либо бросают окурки и оставляют непотушенные костры», - рассказал он.
Специалист подчеркнул, что такие пожары проходят быстрее, чем лесные, однако для людей они опаснее.
«Синоптики обещают, что сентябрь может быть достаточно сухим и теплым, поэтому, скорее всего, осенью в основном будут скоротечные "травяные пожары". Это небольшие площади по сравнению с лесными пожарами. Но поскольку это рядом с населенными пунктами, туристическими объектами, это вызывает беспокойство, и на такие пожары приходится быстро реагировать. Их особенности — резкое изменение ситуации. От быстро горящей травы на склонах может быстро загореться дом, пострадать человек. Но эти пожары не могут существовать долго. Ситуация будет динамичной, поэтому ни в коем случае нельзя поджигать траву. И, если вы увидели горение, надо немедленно звонить по телефону "112"», - подчеркнул Куксин.
Еще одной проблемой, добавил эксперт, могут быть торфяные пожары.
«Дополнительная сложность, с которой мы сталкиваемся во многих регионах — это развитие торфяных пожаров. С ними в этом году неплохая ситуация, то есть очень многие пожары удалось потушить вовремя. Весной они возникают от поджогов травы, потом летом они незаметны. А вот в конце лета и осенью они начинают себя проявлять: поднимается дым, его становится много, снова загорается трава. Возможно, что еще несколько эпизодов нас ждет с торфяными пожарами этой осенью, если вылезут пожары, которые не удалось вовремя потушить на более ранних стадиях», - отметил он.
Между тем, по словам Куксина, ситуация с лесными пожарами не повлияла на туристический сезон.
«На мой взгляд влияния на турпоток это (природные пожары – прим. НСН) не оказывает, хотя риски добавляет. Потому что, чем больше людей приезжает в условиях сухой погоды, тем более вероятно, что пожар случится, и что кто-то пострадает. К сожалению, у нас люди уже достаточно спокойно относятся к разным чрезвычайным новостям. Вряд ли люди отменяли поездки из-за того, что слишком тепло на Черном море. Но это особенности климатических изменений: осень становится более длинной, сезон затягивается, и все больше волн жары и засухи», - сказал учредитель Центра профилактики.
Специалист также сообщил о ситуации с лесными пожарами в Иркутской области.
«В Иркутской области большие силы брошены на тушение лесных пожаров, тушение продолжается. В том числе брошены силы федерального резерва, которые перебрасывались в этом году более активно и масштабно, чем в прошлые годы. Возможно, это как раз и помогало сдерживать ситуацию. Последние переброски были в Тыве и по Иркутску, когда на развивающиеся лесные пожары удалось очень быстро привлечь дополнительные силы пожарных парашютистов и десантников. Но из-за того, что в некоторых регионах пока еще продолжается летняя погода, и осень может немного затянуться, я бы не торопился с утешительными прогнозами. Там, где нет дождей, ситуация тяжелая», - рассказал Куксин.
При этом, по его словам, в Иркутской области ситуация с природными пожарами осложнена большим количеством труднодоступных территорий.
«В Иркутской области она усложняется тем, что есть много труднодоступных территорий, особенно на севере. В том числе пожары, которые действуют в так называемых зонах контроля, где по экономическим причинам не всегда получается тушить пожары, и власти могут легально принять решение об отказе от тушения. Некоторые такие пожары развиваются. Устанавливается жаркая погода, они развиваются, приходят ближе к местам освоения лесов или к населенным пунктам. Их приходится тушить», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России горит весь Южный федеральный округ, а в Якутии наблюдается катастрофическое развитие пожаров.
