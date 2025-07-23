В России спрогнозировали плохой урожай зерна из-за погоды
Эксперт РАНХиГС Анатолий Тихонов рассказал НСН, что в центре России зерновым навредили проливные дожди, а на юге страны - засуха.
В этом году из-за погоды урожай недополучат сельхозпроизводители Юга и Центральной России, заявил в разговоре с НСН руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Обильные осадки с грозами создали трудности сельхозпроизводителям. В Московской области только за одни сутки выпало 84% месячной нормы осадков. Аналогичные рекорды – в ряде населенных пунктов Тамбовской, Липецкой и других областей.
Тихонов подчеркнул, что обильные осадки в это время года всегда приводят к дополнительным затратам со стороны сельхозпроизводителей.
«Обильные осадки, выпавшие в Центральной России, создали реальную угрозу сельхозпроизводителям. Качество зерна заметно снизится, особенно, что касается пивоваренного ячменя и пшеницы. Дожди прибивают колосья к земле. Если уборка начнется в дождливое время, технике будет очень тяжело находиться в полях, особенно там, где чернозем. Она будет постоянно застревать, поэтому будет опоздание со сбором урожая, отсюда дополнительные потери. Если зерно влажное, то более 19% урожая, как правило, не убирают. Его нужно будет сушить, а при любой сушке, качество ухудшается. Обильные осадки в это время года всегда приводят к дополнительным затратам со стороны сельхозпроизводителей. Будем надеяться, что уборка пройдет в более приятном погодном режиме, и аграрии получат неплохой урожай», - заметил Тихонов.
По его словам, в южных регионах страны много зерна осыпалось из-за жары.
«Сейчас уже уборка зерновых в южных регионах страны подходит к концу. Погода там, наоборот, сухая, жаркая, отчего зерно осыпается. Урожайность в некоторых районах Краснодарского края и Ростовской области будет небольшой. Ситуация очень напряженная. Каждый год погода преподносит свои сюрпризы. В этот раз урожай недополучат сельхозпроизводители Юга и Центральной России. Надеюсь, что Сибирь не подкачает. Там всё должно пока быть в порядке. В любом случае, официальные прогнозы по урожаю в РФ будут скорректированы в сторону уменьшения. Тем не менее, для внутреннего потребления и для выполнения экспортных обязательств страны пока опасений нет», - добавил эксперт.
Ранее в Минсельхозе рассказали о гибели урожая из-за непогоды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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