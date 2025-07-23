В этом году из-за погоды урожай недополучат сельхозпроизводители Юга и Центральной России, заявил в разговоре с НСН руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Обильные осадки с грозами создали трудности сельхозпроизводителям. В Московской области только за одни сутки выпало 84% месячной нормы осадков. Аналогичные рекорды – в ряде населенных пунктов Тамбовской, Липецкой и других областей.