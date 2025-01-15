«Пожары, наводнения и засуха»: Число природных катаклизмов увеличится в 2025 году
Глобальная температура будет повышаться и дальше, человечество не справилось с проблемой уменьшения выброса парниковых газов, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Количество экстремальных погодных событий в мире будет увеличиваться, 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Сказать, что человечество справилось с проблемой уменьшения выброса парниковых газов, нельзя. Следовательно, повышение температуры, связанное с антропогенным влиянием на климатическую систему, будет продолжаться. Глобальная температура будет повышаться и повышаться. Повышение температуры в наибольшей степени затрагивает именно умеренные и приполярные широты, оно идет в 2-2,5 раза быстрее, чем в тропиках или на экваторе. Идет учащение и большая повторяемость экстремальных погодных событий: сильные засухи, сильные осадки, ураганы, торнадо, штормы. Заранее сказать, где и когда это будет происходить, нельзя. Но то, что количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, это факт, и 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам», - сказал Шувалов.
Он отметил, что засухи на юге европейской территории Росси будут усиливаться в ближайшие 30-50 лет.
«В ближайшие 30-50 лет зимний период будет сокращаться, летний период будет увеличиваться. Вегетационный период будет становится больше, суше будет становиться в летние месяцы и больше осадков будет в осенне-зимний период. Это те ориентиры, на которые нужно смотреть в том числе тем, кто планирует свою хозяйственную деятельность. Будут увеличиваться затраты на кондиционирование воздуха, усиливаться засухи на юге европейской территории России», - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии количество погибших в результате масштабных лесных пожаров достигло 25. По прогнозам метеорологов, в среду, 15 января, скорость ветров может доходить до 24 м/с, что может привести к усилению пожаров, а также к возникновению новых очагов огня, передает «Радиоточка НСН».
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