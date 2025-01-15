«Пожары, наводнения и засуха»: Число природных катаклизмов увеличится в 2025 году

Он отметил, что засухи на юге европейской территории Росси будут усиливаться в ближайшие 30-50 лет.

«В ближайшие 30-50 лет зимний период будет сокращаться, летний период будет увеличиваться. Вегетационный период будет становится больше, суше будет становиться в летние месяцы и больше осадков будет в осенне-зимний период. Это те ориентиры, на которые нужно смотреть в том числе тем, кто планирует свою хозяйственную деятельность. Будут увеличиваться затраты на кондиционирование воздуха, усиливаться засухи на юге европейской территории России», - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии количество погибших в результате масштабных лесных пожаров достигло 25. По прогнозам метеорологов, в среду, 15 января, скорость ветров может доходить до 24 м/с, что может привести к усилению пожаров, а также к возникновению новых очагов огня, передает «Радиоточка НСН».

