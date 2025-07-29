Пожары в Геленджике могут стать угрозой для людей через считаные часы
Из-за плотного расположения объектов инфраструктуры пожары в Геленджике несут огромную опасность для людей, сказал НСН Григорий Куксин.
В Геленджике горят средиземноморские леса, которые крайне пожароопасны, угроза жителям и туристам региона может наступить в считаные часы, сказал в эфире НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Геленджике. В Кабардинском участковом лесничестве горят порядка девяти гектаров. Борются с огнем 46 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение осложняет труднодоступная гористая местность и жара. Куксин объяснил, чем опасны пожары в том районе.
«Редкие для нас средиземноморские леса, распространенные в южной зоне, очень пожароопасны: они очень быстро горят и очень долго восстанавливаются. Основное внимание приковано к пожарам в том регионе из-за густонаселенности территорий. Эти пожары сразу создают угрозу для местных жителей и для отдыхающих. По площадям там пожары небольшие, в масштабах страны статистику они никак не двигают ни в какую сторону, но к ним всегда приковано очень много внимания», - сказал собеседник НСН.
По его словам, из-за плотности размещения отелей и других объектов инфраструктуры пожары могут стать опасными для людей через считаные часы.
«В Геленджике нет территории, которая далеко от туристов, там все очень компактно расположено. В настоящий момент, насколько мы можем судить по дистанционным данным, это пока что не прямая угроза инфраструктуре или жизням людей. Однако неспроста этим пожарам сразу уделяется очень много внимания, потому что буквально через десятки минут или через несколько часов ситуация сильно меняется и вполне вероятна угроза населенным пунктам и жизни и здоровью людей», - заключил эксперт.
Ранее Куксин заявил НСН, что причинами сильнейших пожаров в Забайкальском крае в этом году стали человеческий фактор и климатические изменения.
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