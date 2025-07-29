По его словам, из-за плотности размещения отелей и других объектов инфраструктуры пожары могут стать опасными для людей через считаные часы.

«В Геленджике нет территории, которая далеко от туристов, там все очень компактно расположено. В настоящий момент, насколько мы можем судить по дистанционным данным, это пока что не прямая угроза инфраструктуре или жизням людей. Однако неспроста этим пожарам сразу уделяется очень много внимания, потому что буквально через десятки минут или через несколько часов ситуация сильно меняется и вполне вероятна угроза населенным пунктам и жизни и здоровью людей», - заключил эксперт.

Ранее Куксин заявил НСН, что причинами сильнейших пожаров в Забайкальском крае в этом году стали человеческий фактор и климатические изменения.

