Ряд пожаров в Забайкалье в этом году спровоцировали климатические изменения. Речь идет о торфяных или зомби-пожарах, которые перезимовали и вновь разгорелись.

«С прошлого года в Тунгокоченском районе не потушили пожары на болотах. Они тлели всю зиму, и вот эти перезимовавшие торфяные пожары, как их часто называют зомби-пожары, добавили большое количество очагов», - пояснил специалист.

Ситуацию можно будет взять под контроль в течение этой недели, считает Куксин.

«Мы прогнозируем продолжение пожаров, пока не вырастет зеленая трава. Погода в крае еще с экстремальными понижениями температуры, даже в некоторые ночи выпадал снег. Надеемся, что перелом ситуации произойдет в течение недели. Когда вырастет трава, пожарным станет гораздо легче взять пожары под контроль. Но сейчас самое главное, чтобы местные жители остановились и перестали жечь траву. Также нужно наращивать группировки пожарных. Сейчас там работают самые профессиональные силы, но пока удается скорее спасать населенные пункты и где-то сдерживать эти пожары, потому что уж слишком много горит при сильном ветре», - отметил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров.

Глава МЧС России Александр Куренков 22 мая заявил, что в стране выросла в 2,5 раза площадь лесных пожаров по сравнению с прошлым годом. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Забайкальском крае, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) в лесах федерального характера. Сумма ущерба от лесных пожаров и затрат на их ликвидацию в Забайкалье в общей сложности уже достигла 459 миллионов рублей.

