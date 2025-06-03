Причинами горения леса в Забайкалье назвали поджог травы и зомби-пожары
Переломить ситуацию с масштабными пожарами в регионе можно будет на этой неделе, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Причинами сильнейших пожаров в Забайкальском крае в этом году стали человеческий фактор и климатические изменения, пояснил НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
В Забайкальском крае по данным на 2 июня действует 61 лесной пожар на площади более 1 миллиона гектаров. Рядом с населенными пунктами бушует 13 возгораний. С начала года в регионе выявили почти сотню нарушителей противопожарного режима, против них возбуждено шесть уголовных дел, сообщила пресс-служба МЧС.
«Забайкалье необычно сильно разгорелось, хотя такие пожары каждый год там случаются. В этом году их причина точно такая же: 100% возгораний произошли по вине людей. Местные жители по привычке жгут траву, это незаконно, запрещено и должно караться штрафами, но справиться с привычкой пока не получается. Люди, как им кажется, так наводят порядок или борются с клещами, решают свои маленькие хозяйственные задачи. Поэтому в крае возникло множество отдельных пожаров по вине людей. В этом году это совпало с довольно ранним началом сезона, потому что была бесснежная зима. Развиваются пожары в условиях, когда еще нет зеленой травы, ничто их не сдерживает под воздействием ветра. Справиться с ними трудно. Мы не успеваем тушить все, что люди поджигают», - сообщил Куксин.
Ряд пожаров в Забайкалье в этом году спровоцировали климатические изменения. Речь идет о торфяных или зомби-пожарах, которые перезимовали и вновь разгорелись.
«С прошлого года в Тунгокоченском районе не потушили пожары на болотах. Они тлели всю зиму, и вот эти перезимовавшие торфяные пожары, как их часто называют зомби-пожары, добавили большое количество очагов», - пояснил специалист.
Ситуацию можно будет взять под контроль в течение этой недели, считает Куксин.
«Мы прогнозируем продолжение пожаров, пока не вырастет зеленая трава. Погода в крае еще с экстремальными понижениями температуры, даже в некоторые ночи выпадал снег. Надеемся, что перелом ситуации произойдет в течение недели. Когда вырастет трава, пожарным станет гораздо легче взять пожары под контроль. Но сейчас самое главное, чтобы местные жители остановились и перестали жечь траву. Также нужно наращивать группировки пожарных. Сейчас там работают самые профессиональные силы, но пока удается скорее спасать населенные пункты и где-то сдерживать эти пожары, потому что уж слишком много горит при сильном ветре», - отметил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров.
Глава МЧС России Александр Куренков 22 мая заявил, что в стране выросла в 2,5 раза площадь лесных пожаров по сравнению с прошлым годом. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Забайкальском крае, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) в лесах федерального характера. Сумма ущерба от лесных пожаров и затрат на их ликвидацию в Забайкалье в общей сложности уже достигла 459 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария присоединилась к 17 пакету антироссийских санкций ЕС
- Разработчиков онлайн-игры «Мир танков» признали экстремистами
- Экс-футболист Глушаков раскритиковал чемпионский кубок РПЛ
- Изготовившего мощную бомбу агента СБУ задержали в Крыму
- СК РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты
- Россиянам рассказали о штрафах для владельцев дачных участков
- Более трех тысяч подростков поучаствовали во Всероссийском экоуроке Росприроднадзора и РФС
- Сергей Собянин: В Москве создается паллиативная служба нового поколения
- Проезд транспорта по Крымскому мосту временно закрыли
- Минпромторг: В РФ в мае снизились продажи автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru