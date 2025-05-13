По его словам, на сегодняшний день главное - объяснить людям, что нужно перестать жечь траву.

«В весенний период и в Забайкалье, и в Амурской области преобладают травяные пожары – горят трава и редколесье. С таких пожаров огонь уже переходит на леса, где горят деревья, в том числе и лиственные. Такие пожары идут очень быстро и выглядят достаточно страшно. Именно от таких весенних скоротечных пожаров страдает больше всего населенных пунктов и погибает больше всего людей. Пожары в этих регионах пойдут на спад, когда активнее начнет расти зеленая трава. Осталось продержаться одну-две недели. Самое главное, что сейчас надо делать, - останавливать новые поджоги, потому что люди поджигают траву, а пожарные не успевают это все тушить», - заключил эксперт.

Ранее Куксин заявил НСН, что пожарные делают все, чтобы не допустить в европейской части страны повторения 2010 года по торфяным пожарам, ситуацию усугубила малоснежная зима.

В «Роскосмосе» заверили, что все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ. Специальные службы задействованы в тушении пожаров. Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта.

