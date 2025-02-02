«Разрушить взрывом школу»: Суд раскрыл подробности плана «Казанского стрелка»
Согласно информации суда, Ильназ Галявиев перед нападением на школу в Казани в 2021 году четыре раза испытывал самодельное взрывное устройство.
Суд раскрыл подробности плана «Казанского стрелка» при нападении на гимназию в Татарстане в 2021 году. Между тем, на фоне подобных преступлений в школах в России обсуждают возможность усилить охрану учебных заведений. Например, с 1 января 2025 года охранников обязали в некоторых случаях иметь при себе оружие. Однако чсть специалистов уверена, что такая мера может принести только вред.
РАССЧИТЫВАЛ НА ВЗРЫВ
Стало известно, что «Казанский стрелок» Ильназ Галявиев, напавший в Татарстане на гимназию № 175 в мае 2021 года и приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек, при подготовке преступления рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство (СВУ) полностью разрушит здание школы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.
«Из показаний осужденного, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», - говорится в материалах суда.
По данным RT, перед нападением на школу Галявиев предварительно четыре раза испытывал СВУ. Сообщалось, что с февраля по апрель 2021 года «Казанский стрелок» скачал инструкцию в Сети, купил компоненты для взрывного устройства и в своей квартире изготовил СВУ.
«В марте 2021 года, испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, он (Ильназ Галявиев – прим. НСН) четыре раза взрывал в различных местах... изготовленные им детонаторы», - приводит материалы суда «РИА Новости».
11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175 в Казани. Он устроил взрыв и открыл огонь по ученикам и сотрудникам школы. В результате нападения погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека получили ранения. Галявиева удалось задержать.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, «Казанский стрелок» был признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву предъявили по четырем статьям УК РФ. Ему вменяли убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества.
По версии следствия, преступник устроил массовое убийство в школе № 175 в рамках подражания «одной из деструктивных интернет-субкультур». 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. К тому же судом частично были удовлетворены требования потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 22 млн рублей.
В августе 2023 года четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву. В январе 2025 года суд признал Галявиева исключительно опасным для общества.
«Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву И.Р. … наказанием в виде пожизненного лишения свободы, поскольку Галявиев И.Р. представляет исключительную опасность для общества, наказание в виде лишения свободы на определенный срок не будет соответствовать целям наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений», - говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».
ОХРАНА В ШКОЛАХ
На фоне происшествий с нападением на школы в России постоянно обсуждают возможность усиления охраны в учебных заведениях и попытки предотвратить подобные преступления. Например, после нападения ученика с молотком на школу № 68 в Челябинске в сентябре 2024 года эксперт по комплексной безопасности Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов в интервью НСН предложил привлекать к охране школ Росгвардию.
«Нужны решения комплексные, которыми никто не занимается. Самое простое и дешевое решение, которое не требует дополнительных средств бюджета — у нас много Росгвардии, людей с погонами и пистолетами в городе, сотрудники ДПС. Все, кто за этой территорией закреплен, обязаны периодически приезжать в школы, проверять. Если там что-то начнется, этот патруль начнет работать в начале, а не приедет через полчаса. Количество пострадавших уменьшится», - сказал он.
При этом Росстандарт уже утвердил поправки в ГОСТ, в соответствии с которыми с 1 января 2025 года охранников учебных заведений обязали иметь при себе резиновые палки и наручники, а при особом режиме — бронежилеты, шлемы и гладкоствольное оружие. Однако полковник полиции в отставке Михаил Локтионов в беседе с НСН заметил, что такие нововведения в школах принесут больше вреда, чем пользы, и могут обернуться дополнительными угрозами.
«Это нарушение действующего законодательства и полностью ему противоречит, потому что там сказано, что и полиции, и охранникам запрещено применять оружие в местах скопления граждан, а тем более в школах. Какой смысл иметь оружие, если его нельзя применить? Это первое, а второе — это личный состав, который будет в школах. Сейчас не хватает адекватных охранников, это будут бабушки с дедушками, люди очень пожилого возраста, у которых на боку будет пистолет. Это может спровоцировать преступления. Это ни в коем разе нельзя делать», - подчеркнул он.
В свою очередь подполковник запаса МВД России Олег Иванников не согласился с Локтионовым.
«Последние происшествия в общеобразовательных учреждениях подводят нас к тому, что охрану в школах нужно усиливать. Думаю, предлагаемые меры вполне оправданы и принесут необходимый результат. Сотрудники будут более добросовестно исполнять свои обязанности, это их больше мотивирует. Охрана в школах — это специально подготовленные люди, в большинстве случаев это профессионалы, которые ранее служили в спецслужбах, правоохранительных органах или Минобороны. Я убежден, что они защитят детей», - заявил собеседник НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что школьнику, который планировал устроить теракт в школе Реутова, предъявили обвинение в терроризме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актера Ливанова экстренно перевели в реанимацию
- Трюдо: Канада вводит ответные пошлины на американские товары
- В Москве произошло массовое отравление детей
- СМИ: «Казанский стрелок» проводил испытания самодельной бомбы
- Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев
- СМИ: Пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения
- СМИ: Евросоюз нуждается в поставках российского газа
- В США назвали имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет
- Президент: Мексика вводит против США ответные пошлины
- Журналист Боуз: Украина проиграла войну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru