«Разрушить взрывом школу»: Суд раскрыл подробности плана «Казанского стрелка»

При этом Росстандарт уже утвердил поправки в ГОСТ, в соответствии с которыми с 1 января 2025 года охранников учебных заведений обязали иметь при себе резиновые палки и наручники, а при особом режиме — бронежилеты, шлемы и гладкоствольное оружие. Однако полковник полиции в отставке Михаил Локтионов в беседе с НСН заметил, что такие нововведения в школах принесут больше вреда, чем пользы, и могут обернуться дополнительными угрозами.

«Это нарушение действующего законодательства и полностью ему противоречит, потому что там сказано, что и полиции, и охранникам запрещено применять оружие в местах скопления граждан, а тем более в школах. Какой смысл иметь оружие, если его нельзя применить? Это первое, а второе — это личный состав, который будет в школах. Сейчас не хватает адекватных охранников, это будут бабушки с дедушками, люди очень пожилого возраста, у которых на боку будет пистолет. Это может спровоцировать преступления. Это ни в коем разе нельзя делать», - подчеркнул он.

В свою очередь подполковник запаса МВД России Олег Иванников не согласился с Локтионовым.