«Бить тревогу!»: Психолог призвала родителей следить за соцсетями подростков

Перепады настроения и неадекватная реакция на стресс могут говорить о проблемах у подростка, на такие признаки стоит обращать внимание не только родителям, но и учителям, заявила детский психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН. Она также призвала проверять соцсети детей, так как влияние интернета на психику ребенка очевидно.

Ранее 13-летний ученик челябинской школы напал на одноклассников с ножом и молотком, в результате чего пострадали четыре человека, одна девочка в критическом состоянии. СМИ выяснили, что мальчик был из благополучной семьи, но при этом был замкнутым, не дружил с одноклассниками. В последнее время он стал одеваться в черное, а в соцсетях писал на темы мирового порядка и силы оружия. Таранова посетовала на то, что никто из окружения мальчика «не бил тревогу».