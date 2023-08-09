«Казанский стрелок» будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»
Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению, будет отбывать срок в исправительной колонии № 6 (ИК-6, «Черный дельфин») в Соль-Илецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
«В "Черном дельфине" в Оренбургской области», — ответили в ведомстве на соответствующий вопрос агентства.
В понедельник Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил пожизненный приговор Галявиеву без изменения, пишет RT.
Ильназ Галявиев совершил нападение на казанскую гимназию № 175 в мае 2021 года, напоминает «Свободная пресса». Злоумышленник открыл стрельбу, в результате погибли девять человек, 139 получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru