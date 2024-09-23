СМИ: Школьник с ножом и молотком напал на одноклассников в Иркутской области
В поселке Балаганск Иркутской области трое детей пострадали после нападения восьмиклассника, вооруженного ножом и молотком, передает Telegram-канал Shot.
По данным издания, школьник набросился на одноклассников, когда те готовились к уроку физкультуры. Обезвредить агрессивного ученика смог как раз преподаватель физ-ры. Сейчас мальчик на допросе.
По данным Telegram-канала 112, дети серьезно не пострадали, отделались синяками.
На прошлой неделе схожая трагедия произошла в челябинской школе — тогда семиклассник Рома ворвался в кабинет за пять минут до окончания урока, сделал два выстрела и напал с молотком на одноклассников, напоминает «Радиоточка НСН».
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