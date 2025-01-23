Ученик пришел в школу Балашихи с топориком для мяса и ножом
Ученик десятого класса школы в Балашихе попытался пронести в учебное заведение топорик для рубки мяса и нож. Как сообщают «Вести Подмосковья», инцидент произошел утром 23 января в школе № 5.
Учащегося с необычным набором предметов не пропустил в здание охранник, он обнаружил их при личном досмотре на входе. По данным издания, школьная администрация вызвала сотрудников Федеральной службы безопасности.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», силовики теперь выясняют, зачем старшеклассник нес в школу холодное оружие. Сам он пока не дал внятного пояснения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru