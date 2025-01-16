Планировавшему теракт в школе Реутова подростку предъявили обвинение

Школьнику, который планировал устроить теракт в школе Реутова, предъявили обвинение в терроризме, сообщили в Следственном комитете России.

СМИ: Два человека погибли при нападения ученика с ножом в словацкой гимназии

Сегодня суд изберет меру пресечения 16-летнему подростку. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая признана террористической в РФ (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года обвиняемый вступил в международную террористическую организацию, признанной в России запрещенной, и занимался пропагандой их деятельности, а также обсуждал с ними потенциальные теракты. Об этом стало известно ФСБ. Вскоре подросток был задержан. Ведется расследование, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ШкольникиТерактМосковская ОбластьСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры