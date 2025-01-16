Планировавшему теракт в школе Реутова подростку предъявили обвинение
Школьнику, который планировал устроить теракт в школе Реутова, предъявили обвинение в терроризме, сообщили в Следственном комитете России.
Сегодня суд изберет меру пресечения 16-летнему подростку. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая признана террористической в РФ (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года обвиняемый вступил в международную террористическую организацию, признанной в России запрещенной, и занимался пропагандой их деятельности, а также обсуждал с ними потенциальные теракты. Об этом стало известно ФСБ. Вскоре подросток был задержан. Ведется расследование, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru