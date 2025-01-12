Курского подростка отправили в СИЗО по делу о попытке теракта в школе

В Курске подростка обвинили в покушении на теракт. Его поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, подросток, «разделяя идеологию ненависти», создал в мессенджере группу, где рассказал о готовящемся в школе теракте. 10-го января он «совершил покушение на террористический акт с целью устрашения населения».

СМИ: Напавший на школу в Курске подросток мог играть в суицидальную игру

Врио главы региона Александр Хинштейн рассказывал, что подросток ворвался в здание курской школы, разбил стекла и сломал дверь. Его попыталась остановить охрана, подросток бросил сумку и убежал.

В сумке нашли ножи и бутылку с жидкостью для розлива. Никто не пострадал, подростка в тот же день задержали. В прессе допустили, что агрессор мог играть в суицидальную игру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Волк
ТЕГИ:Курская ОбластьСИЗОПодросткиКурск

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