Курского подростка отправили в СИЗО по делу о попытке теракта в школе
В Курске подростка обвинили в покушении на теракт. Его поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.
По версии следствия, подросток, «разделяя идеологию ненависти», создал в мессенджере группу, где рассказал о готовящемся в школе теракте. 10-го января он «совершил покушение на террористический акт с целью устрашения населения».
Врио главы региона Александр Хинштейн рассказывал, что подросток ворвался в здание курской школы, разбил стекла и сломал дверь. Его попыталась остановить охрана, подросток бросил сумку и убежал.
В сумке нашли ножи и бутылку с жидкостью для розлива. Никто не пострадал, подростка в тот же день задержали. В прессе допустили, что агрессор мог играть в суицидальную игру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru