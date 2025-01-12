Курского подростка отправили в СИЗО по делу о попытке теракта в школе

В Курске подростка обвинили в покушении на теракт. Его поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.



По версии следствия, подросток, «разделяя идеологию ненависти», создал в мессенджере группу, где рассказал о готовящемся в школе теракте. 10-го января он «совершил покушение на террористический акт с целью устрашения населения».