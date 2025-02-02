СМИ: «Казанский стрелок» проводил испытания самодельной бомбы
Ильназ Галявиев, который получил пожизненный срок за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, перед нападением несколько раз проводил испытания своего самодельного взрывного устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
Он скачал из интернета инструкцию, купил компоненты для взрывного устройства, которое изготовил в квартире. В марте 2021 года, испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, злоумышленник четыре раза взрывал в различных местах изготовленные им детонаторы.
Галявиев совершил нападение на казанскую гимназию № 175 в мае 2021 года. Он открыл стрельбу, в результате погибли девять человек, 139 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трюдо: Канада вводит ответные пошлины на американские товары
- В Москве произошло массовое отравление детей
- СМИ: «Казанский стрелок» проводил испытания самодельной бомбы
- Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев
- СМИ: Пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения
- СМИ: Евросоюз нуждается в поставках российского газа
- В США назвали имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет
- Президент: Мексика вводит против США ответные пошлины
- Журналист Боуз: Украина проиграла войну
- Тушившим леса в Калифорнии пожарным предложили уволиться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru