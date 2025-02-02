СМИ: «Казанский стрелок» проводил испытания самодельной бомбы

Он скачал из интернета инструкцию, купил компоненты для взрывного устройства, которое изготовил в квартире. В марте 2021 года, испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, злоумышленник четыре раза взрывал в различных местах изготовленные им детонаторы.

Галявиев совершил нападение на казанскую гимназию № 175 в мае 2021 года. Он открыл стрельбу, в результате погибли девять человек, 139 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

