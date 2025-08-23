ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области
23 августа 202506:59
Силы группировки войск «Север» уничтожили склады, расчеты беспилотников, пулеметные точки и украинскую живую силу в Сумской области. Об этом заявило Минобороны.
«Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу», - указало ведомство.
Ликвидацию целей подтвердили с помощью беспилотной авиации.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте их подготовки к запуску.
