Жилой дом поврежден при нейтрализации беспилотника в Петербурге
В Санкт-Петербурге повреждены два окна жилого дома в квартале «Огни залива» в Красносельском районе, сообщил в Telegram вице-губернатор Евгений Разумишкин.
По его словам, это произошло в результате нейтрализации беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Собственникам квартир будет выплачена компенсация из городского бюджета.
Отмечается, что капитальные конструкции фасада не повреждены. В результате произошедшего никто не пострадал.
Вечером 23 августа в небе над регионами РФ были сбиты десятки украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru