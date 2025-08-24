Жилой дом поврежден при нейтрализации беспилотника в Петербурге

В Санкт-Петербурге повреждены два окна жилого дома в квартале «Огни залива» в Красносельском районе, сообщил в Telegram вице-губернатор Евгений Разумишкин.

По его словам, это произошло в результате нейтрализации беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Собственникам квартир будет выплачена компенсация из городского бюджета.

Отмечается, что капитальные конструкции фасада не повреждены. В результате произошедшего никто не пострадал.

Вечером 23 августа в небе над регионами РФ были сбиты десятки украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

