Пожар и пострадавшие: ВСУ атаковали регионы РФ более чем 60 БПЛА
При падении обломков украинского дрона в Тульской области на химзаводе «Азот» начался пожар, пострадали два человека. Днем ранее в результате атаки ВСУ в Подмосковье тоже два мирных жителя получили ранения.
В ночь на 8 июня ВСУ вновь атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В Тульской области в результате падения обломков БПЛА начался пожар на одном из предприятий. Есть пострадавшие. При этом в том числе около десяти украинских дронов было сбито на подлете к Москве. Накануне ВСУ тоже пытались атаковать столичный регион беспилотниками.
ПОЖАР И ПОСТРАДАВШИЕ
В Тульской области ночью 8 июня в результате падения обломков беспилотника ВСУ в Новомосковске начался пожар на химическом заводе «Азот», который специализируется на выпуске минеральных удобрений. По информации губернатора региона Дмитрия Миляева, при атаке пострадали два человека.
Отмечается, что в настоящий момент их здоровью ничего не угрожает. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.
К тому же режим опасности атак беспилотных летательных аппаратов был объявлен в воскресенье в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев рекомендовал местным жителям следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России. Примерно в 08:00 часов утра опасность атаки БПЛА в Воронежской области была снята, написал Гусев в своем Telegram-канале.
Между тем, ВСУ совершили десять атак на населенные пункты ДНР, выпустив 20 боеприпасов. В республике пострадали два человека.
В Министерстве обороны сообщили, что в период с 23:00 часов по московскому времени 7 июня до 7:30 часов утра 8 июня дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник. Известно, что БПЛА были сбиты над Белгородским, Брянским, Калужским, Курским, Московским, Орловским и Тульским регионами, а также над территорией Республики Крым.
АТАКА НА ПОДМОСКОВЬЕ
Ночью и утром 8 июня ВСУ несколько раз пытались атаковать беспилотниками Москву. Столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о примерно десяти дронах, сбитых на подлете к городу.
Днем ранее ВСУ уже атаковали столичный регион девятью беспилотниками. В результате обстрела 7 июня пострадали два мирных жителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в СНТ «Юбилейный» в Истре.
Он также рассказал, что накануне силы ПВО ликвидировали украинские дроны в Домодедове, Зарайске, Истре, Одинцове и Солнечногорске. Воробьев добавил, что в результате атаки ВСУ в Подмосковье были повреждены крыша, стена, хозпостройки частного владения и автомобиль.
Сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Московский регион дронами типа R-15, «Лютый» и «Бобер». Известно, что Украина собиралась нанести комбинированный удар тремя типами БПЛА.
Всего, согласно данным Минобороны, за сутки 6-7 июня ПВО уничтожили 311 украинских дронов. При этом в ведомстве уточнили, что 140 БПЛА были сбиты вне зоны проведения СВО.
Ранее в Росгвардии предложили разрешить охранникам сбивать беспилотники из пулеметов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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