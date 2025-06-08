Пожар и пострадавшие: ВСУ атаковали регионы РФ более чем 60 БПЛА

ПОЖАР И ПОСТРАДАВШИЕ

В Тульской области ночью 8 июня в результате падения обломков беспилотника ВСУ в Новомосковске начался пожар на химическом заводе «Азот», который специализируется на выпуске минеральных удобрений. По информации губернатора региона Дмитрия Миляева, при атаке пострадали два человека.

Отмечается, что в настоящий момент их здоровью ничего не угрожает. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.

К тому же режим опасности атак беспилотных летательных аппаратов был объявлен в воскресенье в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев рекомендовал местным жителям следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России. Примерно в 08:00 часов утра опасность атаки БПЛА в Воронежской области была снята, написал Гусев в своем Telegram-канале.