При атаке БПЛА в Подмосковье ранены двое жителей
Девять беспилотников ВСУ ликвидировали в Московской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Он уточнил, что накануне днем и минувшей ночью дроны сбили в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре, Солнечногорске.
«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», - написал губернатор в Telegram-канале.
Состояние раненых стабильное, им оказывают помощь в больнице.
Кроме того, из-за атаки были повреждены крыша, стена, хозпостройки частного домовладения и автомобиль.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 7 июня средства ПВО нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ над российской территорией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru