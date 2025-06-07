При атаке БПЛА в Подмосковье ранены двое жителей

Девять беспилотников ВСУ ликвидировали в Московской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что накануне днем и минувшей ночью дроны сбили в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре, Солнечногорске.

«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», - написал губернатор в Telegram-канале.

Состояние раненых стабильное, им оказывают помощь в больнице.

Кроме того, из-за атаки были повреждены крыша, стена, хозпостройки частного домовладения и автомобиль.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 7 июня средства ПВО нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ над российской территорией.

