Российские средства ПВО сбили 311 украинских БПЛА за сутки

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 311 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что 140 дронов были сбиты вне зоны проведения спецоперации.

В акватории Черного моря также были уничтожены четыре безэкипажных катера противника.

Потери украинской стороны за сутки в зоне спецоперации составили порядка 1465 военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 7 июня средства ПВО нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ над российской территорией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУМинобороны РФПВО

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