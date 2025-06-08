За ночь уничтожен 61 беспилотник ВСУ над восьмью регионами РФ
Российскими средствами противовоздушной обороны за ночь 8 июня перехвачен и уничтожен 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло над восьмью регионами РФ с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня. Беспилотники нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и Крымом. БПЛА были самолетного типа.
Ранее стало известно, что в результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru