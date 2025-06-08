За ночь уничтожен 61 беспилотник ВСУ над восьмью регионами РФ

Это произошло над восьмью регионами РФ с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня. Беспилотники нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и Крымом. БПЛА были самолетного типа.

Ранее стало известно, что в результате возгорания на новомосковском заводе «Азот» после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

