Потери в Белгороде. Гибнут мобилизованные, ранены гражданские

В Белгородской области за выходные погибли 11 мобилизованных и ранены трое мирных граждан. ВСУ усилили атаки на приграничный регион.

После воскресного обстрела, 16 октября, ВСУ Белгородской области в областном центре пострадали три человека из одной семьи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После обстрела Белгорода есть раненые

«В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков встретился с семьей пострадавших, планирует посетить их в больнице.

Также Гладков провел встречу с жителями улицы, которую обстреляла украинская сторона.

«Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы», - подчеркнул белгородский губернатор.

Администрация Белгорода оценит ущерб и организует восстановительные работы.

В школах Белгородской области с 17 октября объявят каникулы

Очевидцы в воскресенье сообщили о многочисленных прилетах на Белгород со стороны Украины. Инцидент произошел около 11:00 мск, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), шестнадцать взрывов прозвучали над городом, передает РИА Новости.

По данным Telegram-канала «Белгород №1» в результате украинской атаки у жителей в домах выбило стекла на балконах.

«Например, на улице Губкина. В мэрии уже взяли контакт подписчицы и пообещали всё починить», - говорится в сообщении.

Подписчики Telegram-канала «Белгородский андеграунд» сообщили «о столбе дыма в районе аэропорта».

Официальных данных об обстреле воздушной гавани не поступало.

В Белгороде после обстрелов с украинской стороны пропал свет

Белгородское УМВД поднято по тревоге, очевидцы публикуют фото обломков ракет, сообщает Telegram-канал Baza. Позже пресс-служба МВД РФ опровергла эту информацию.

В ночь на воскресенье стало известно о теракте на полигоне в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой Минобороны России.

В результате погибли 11 человек, еще 15 были ранены. Пострадавших госпитализировали.

По данным военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ, открывшие из стрелкового оружия огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. В ответ они были застрелены.

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 16 октября возбудило уголовное дело по факту диверсии на военном полигоне в Белгородской области сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач

В субботу, 15 октября, снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также рассказал об обстрелах таможенного пункта пропуска в Шебекино, которые продолжаются несколько дней.

«Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет», - подчеркнул глава региона.

Под Белгородом взорван склад с боеприпасами

Мощный обстрел Белгорода со стороны Украины произошел 12 октября, в среду. Ракеты не достигли своих целей, их осколки разбросало по 15 улицам. На следующий день пострадал многоэтажный дом в Белгороде, на который упали осколки сбитой ракеты РСЗО, примененной ВСУ. В пятницу, 14 октября, в результате обстрела областного центра загорелась подстанция 110 кВт. Энергетики смогли восстановить электроснабжение в этот же день. В субботу, 15 октября, снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Пожар ликвидировали спустя несколько часов.

События происходят на фоне объявления воздушной тревоги. В субботу, по сообщениям властей, - в Черниговской и Сумской областях, а также в Киеве, в воскресенье, - в восьми регионах Украины.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУОбстрелБелгород
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