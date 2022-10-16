Потери в Белгороде. Гибнут мобилизованные, ранены гражданские

«В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков встретился с семьей пострадавших, планирует посетить их в больнице.

Также Гладков провел встречу с жителями улицы, которую обстреляла украинская сторона.

«Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы», - подчеркнул белгородский губернатор.

Администрация Белгорода оценит ущерб и организует восстановительные работы.