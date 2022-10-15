Гладков: Пожар на нефтебазе потушен
15 октября 202216:18
Пожар на нефтебазе Белгородского района, начавшийся из-за обстрела с украинской стороны, потушен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Приступили к ликвидации последствий", - рассказал глава региона.
Ранее стало известно, что в субботу также зафиксировано прилетов снарядов в пограничный переход Шебекино в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru