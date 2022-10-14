В школах Белгородской области с 17 октября объявят каникулы

В школах Белгородской области власти региона намерены объявить каникулы с 17 октября. Об этом решении заявил глава области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

Решение принято в связи с эскалацией напряженности в регионе ввиду близости к границе с Украиной, где российские власти ведут военную операцию. В частности, ранее в пятницу сообщалось, что в ряде районов Белгорода пропало электричество в связи с обстрелами.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.