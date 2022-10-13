Под Белгородом взорван склад с боеприпасами

Склад с боеприпасами был взорван под Белгородом в четверг вечером. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Курский губернатор заявил об обстреле двух поселков со стороны Украины

По его словам, обошлось без пострадавших. Гладков заявил, что местные жители будут эвакуированы.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

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Фото: belregion.ru
ТЕГИ:Белгород
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