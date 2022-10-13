Под Белгородом взорван склад с боеприпасами

По его словам, обошлось без пострадавших. Гладков заявил, что местные жители будут эвакуированы.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.



