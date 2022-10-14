В Белгороде после обстрелов с украинской стороны пропал свет

Как видно по фотографиям и видео в новостных телеграм-каналах, возник пожар на ТЭЦ «Луч». Очевидцы отмечают, что город находился под обстрелом около получаса.

В регионе работает ПВО.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.