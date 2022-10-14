В Белгороде после обстрелов с украинской стороны пропал свет

В ряде районов Белгорода после обстрелов с украинской стороны пропало электричество.

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Как видно по фотографиям и видео в новостных телеграм-каналах, возник пожар на ТЭЦ «Луч». Очевидцы отмечают, что город находился под обстрелом около получаса.

В регионе работает ПВО.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

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ФОТО: снимок очевидцев
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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