В Белгороде после обстрелов с украинской стороны пропал свет
В ряде районов Белгорода после обстрелов с украинской стороны пропало электричество.
Как видно по фотографиям и видео в новостных телеграм-каналах, возник пожар на ТЭЦ «Луч». Очевидцы отмечают, что город находился под обстрелом около получаса.
В регионе работает ПВО.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- В школах Белгородской области с 17 октября объявят каникулы
- В Испании преподаватель обнаружила у студента уникальные шпаргалки
- Актриса Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус иноагента
- Арестович заявил, что на Украине «просыпался золотой, оружейный дождь»
- Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере»
- Минфин США пригрозил санкциями за помощь военно-промышленному комплексу России
- В Белгороде после обстрелов с украинской стороны пропал свет
- Умер основатель воронежского ФК «Факел» Виктор Скачилов
- Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть 15 октября
- СМИ: Туалетная бумага подорожала в мире из-за запрета на экспорт березы из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru