Под Белгородом снаряд попал в нефтебазу
Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона выехал на место ЧП.
«МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», - написал он.
Гладков пообещал держать в курсе событий.
А ранее рассказал об обстрелах таможенного пункта пропуска в Шебекино, которые продолжаются несколько дней.
«Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет», - подчеркнул глава региона.
Ранее, 14 октября, в ряде районов Белгорода после обстрелов с украинской стороны пропало электричество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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