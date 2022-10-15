Под Белгородом снаряд попал в нефтебазу

Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона выехал на место ЧП.

«МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», - написал он.

Гладков пообещал держать в курсе событий.

А ранее рассказал об обстрелах таможенного пункта пропуска в Шебекино, которые продолжаются несколько дней.

«Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет», - подчеркнул глава региона.

Ранее, 14 октября, в ряде районов Белгорода после обстрелов с украинской стороны пропало электричество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:РоссияУкраинаОбстрелБелгород
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