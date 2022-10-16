После обстрела Белгорода есть раненые
По предварительным данным, два человека получили ранения после обстрела Белгорода, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых,» - написал глава региона.
Инцидент произошел около 11:00 мск, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), шестнадцать взрывов прозвучали над городом, передает РИА Новости.
По данным ФСБ, число обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины с начала октября значительно выросло. В регионах действует желтый уровень террористической опасности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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