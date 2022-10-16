После обстрела Белгорода есть раненые

По предварительным данным, два человека получили ранения после обстрела Белгорода, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под Белгородом снаряд попал в нефтебазу

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых,» - написал глава региона.

Инцидент произошел около 11:00 мск, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), шестнадцать взрывов прозвучали над городом, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, число обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины с начала октября значительно выросло. В регионах действует желтый уровень террористической опасности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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