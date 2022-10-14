Под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач

Российские системы ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа в Белгородской области, остатки снарядов упали в районе железной дороги и повредили линии электропередач. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Как отметил губернатор, пострадавших нет.

«Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. В окрестностях города отработала ПВО, однако обломки ракет противника упали на многоэтажный дом, расположенный в нескольких километрах от центра Белгорода, напоминает Газета.ру. Как позже сообщил Гладков, в результате атаки были повреждены технический этаж и перекрытие квартир на 16-м этаже, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияПВООбстрелБелгород
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