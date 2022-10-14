Под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач

Как отметил губернатор, пострадавших нет.

«Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. В окрестностях города отработала ПВО, однако обломки ракет противника упали на многоэтажный дом, расположенный в нескольких километрах от центра Белгорода, напоминает Газета.ру. Как позже сообщил Гладков, в результате атаки были повреждены технический этаж и перекрытие квартир на 16-м этаже, отмечает телеканал «360».

