Под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач
Российские системы ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа в Белгородской области, остатки снарядов упали в районе железной дороги и повредили линии электропередач. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, пострадавших нет.
«Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. В окрестностях города отработала ПВО, однако обломки ракет противника упали на многоэтажный дом, расположенный в нескольких километрах от центра Белгорода, напоминает Газета.ру. Как позже сообщил Гладков, в результате атаки были повреждены технический этаж и перекрытие квартир на 16-м этаже, отмечает телеканал «360».
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