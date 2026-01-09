В Орле объект инфраструктуры поврежден из-за атаки ВСУ
9 января 202608:42
Объект коммунальной инфраструктуры в Орле получил повреждения из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.
«В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города», - написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Клычков, в Советском районе Орла в течение нескольких часов ожидается падение уровня теплоносителя.
Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ остались без света 556 тысяч человек, напоминает РЕН ТВ.
