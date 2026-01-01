На Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света

Он рассказал, что в последние дни на Кубани выпало большое количество осадков, в связи с чем жители, в особенности предгорных муниципалитетов, остались без света. При этом губернатор подчеркнул, что почти во всех районах краевого центра уже восстановлено отопление.

Кондратьев уточнил, что особенно сложная ситуация наблюдается в отдельных поселениях, в том числе в следующих населенных пунктах: Апшеронский, Белореченский, Курганинский, Лабинский, Усть-Лабинский, а также в Сочи и Армавире.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали более 40 рейсов.