На Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света

В Краснодарском крае в результате налипания мокрого снега и обледенения проводов произошло массовое отключение электричества, которое затронуло примерно 43 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что в последние дни на Кубани выпало большое количество осадков, в связи с чем жители, в особенности предгорных муниципалитетов, остались без света. При этом губернатор подчеркнул, что почти во всех районах краевого центра уже восстановлено отопление.

Кондратьев уточнил, что особенно сложная ситуация наблюдается в отдельных поселениях, в том числе в следующих населенных пунктах: Апшеронский, Белореченский, Курганинский, Лабинский, Усть-Лабинский, а также в Сочи и Армавире.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали более 40 рейсов.

