На Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света
В Краснодарском крае в результате налипания мокрого снега и обледенения проводов произошло массовое отключение электричества, которое затронуло примерно 43 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он рассказал, что в последние дни на Кубани выпало большое количество осадков, в связи с чем жители, в особенности предгорных муниципалитетов, остались без света. При этом губернатор подчеркнул, что почти во всех районах краевого центра уже восстановлено отопление.
Кондратьев уточнил, что особенно сложная ситуация наблюдается в отдельных поселениях, в том числе в следующих населенных пунктах: Апшеронский, Белореченский, Курганинский, Лабинский, Усть-Лабинский, а также в Сочи и Армавире.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали более 40 рейсов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света
- В РФ доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободят от налога
- Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области
- «С улыбкой, кураем и думброй»: Группа Ay Yola анонсировала тур и новый альбом
- В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 3 человека
- Минобороны: ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ
- «Ландыши», «Гром» и Стругацкие: Каких сериалов ждать в 2026 году
- МО: ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
- Нейросети, медицина, мир: Драгунский поделился ожиданиями от 2026 года
- МО: Экспертиза установила полетное задание следовавшего к резиденции Путина БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru