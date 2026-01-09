В Белгородской области остались без света 556 тысяч человек

Более 550 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества из-за обстрела инженерной инфраструктуры со стороны ВСУ. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На сегодня, на 6 часов утра, у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях. Без тепла - почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов», — подчеркнул губернатор.

Еще около 200 тысяч человек остаются без воды и водоотведения.

Как отметил губернатор, на местах находятся аварийные бригады, ведется подключение резервных мощностей. Сроки восстановления подачи ресурсов не называются.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ получил ранение глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, напоминает 360.ru.

