В Белгородской области остались без света 556 тысяч человек
Более 550 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества из-за обстрела инженерной инфраструктуры со стороны ВСУ. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«На сегодня, на 6 часов утра, у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях. Без тепла - почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов», — подчеркнул губернатор.
Еще около 200 тысяч человек остаются без воды и водоотведения.
Как отметил губернатор, на местах находятся аварийные бригады, ведется подключение резервных мощностей. Сроки восстановления подачи ресурсов не называются.
Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ получил ранение глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, напоминает 360.ru.
