Над регионами РФ за ночь сбили пять украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

Гладков: Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечает ведомство.

Два БПЛА сбили в Брянской области, по одному - в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.

Ранее над регионами РФ уничтожили 66 дронов ВСУ, напоминает 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

