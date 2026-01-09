Над регионами РФ за ночь сбили пять украинских беспилотников
9 января 202607:47
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечает ведомство.
Два БПЛА сбили в Брянской области, по одному - в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.
Ранее над регионами РФ уничтожили 66 дронов ВСУ, напоминает 360.ru.
