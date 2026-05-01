Богатейшие россияне стали богаче еще на $16 млрд

Согласно списку, самым богатым россиянином является основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (29,2 млрд долларов). Второе место у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (28,6 млрд долларов), а третье - у президента «Норникеля» Владимира Потанина (27,2 млрд долларов). В общем рейтинге они занимают 82, 83 и 87 места, соответственно.

Отмечается, что всего в ТОП-500 самых богатых людей мира входят 20 представителей России. Их совокупное состояние по данным на 1 мая составляет 315,3 млрд долларов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Мордашову, который является уроженцем города Череповец Вологодской области, следовало бы помочь родному региону «по законам совести», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

