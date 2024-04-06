«Неизбежные риски»: Напавшего на мурманского губернатора Чибиса арестовали

Подозреваемого в нападении на мурманского губернатора Чибиса отправили под арест. Пока глава региона приходит в себя после ножевого ранения и операции, политические оппоненты рассуждают о рисках публичности.

Фигуранта дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестовали на два месяца, сообщают журналисты из зала суда. По статье о покушении на убийство Быданову грозит до 20 лет колонии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов перед ним извиниться. Мужчина сказал об этом журналистам, когда его на больничной койке привезли в палату Апатитско-Кировской центральной городской больницы.

Здесь в закрытом режиме состоялось заседание суда, пишут «Известия».

ГОТОВ ИЗВИНИТЬСЯ

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 4 апреля было совершено вооруженное нападение на выходе из здания ДК «Строитель» в Апатитах. Главу региона доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Затем его решили перевести для дальнейшего лечения в Мурманск в областную клиническую больницу. Об этом сообщает оперштаб региона.

42-летний нападавший Александр Быданов был ранен при захвате после нападения на главу Мурманской области.

Подозреваемый отметил, что сожалеет о содеянном, сообщает ТАСС.

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На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед пострадавшим, Быданов вначале ответил «нет», а затем несколько раз повторил «да», сказав, что вначале не услышал вопроса.

Быданов также признался, что купил нож, которым ранил Чибиса, в магазине. Он также подтвердил, что его привлекали к уголовной ответственности за драку с коллегой, сообщают журналисты. По данным СМИ, подозреваемый работал бригадиром путейных рабочих.

Также сообщается, что Быданов в 2022 году был на год лишен водительских прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, а в суде оправдывался тем, что «удара не заметил».

По данным СМИ, на допросе задержанный сообщил, что совершить нападение ему сказал голос в голове.

Во время общения с журналистами перед заседанием суда Быданов назвал главной причиной произошедшего инцидента стечение обстоятельств.

Он отрицал, что набросился с ножом на губернатора Чибиса под влиянием «голосов в голове».

«Значит, получается нет», – Цитирует РИА Новости Быданова.

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МЕДИЦИНСКИЕ ВВОДНЫЕ

По данным Telegram-канал «112», Быданов принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине.

«Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал. До этого был у зубного», — пояснил подозреваемый прессе перед заседанием суда.

Он также отметил, что в день нападения был трезвым – подозреваемый не употребляет алкоголь. Семьи у Быданова нет, он работает на железной дороге, живет в Аппатитах, передает ТАСС.

О том, что Быданов не употреблял алкоголь, заявил и бывший муж сестры подозреваемого Сергей Борода. По его словам, в молодости бывший родственник был меланхоличным человеком, «не интересовался политикой, в армии не служил», пишут «Известия».

По данным «Аргументов и Фактов», в отношении Быданова приставы неоднократно заводили исполнительные производства, но суммы долгов были небольшими — до 2000 рублей.

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ПОЛИТИКА НЕ ПРИ ЧЕМ?

Чибис возглавляет Мурманскую область с 27 сентября 2019 года, в сентябре в регионе состоятся выборы главы региона.

По информации Telegram-канала SHOT, Быданов якобы заявил на допросе, что хотел убить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, потому что тот не нравился ему как политик. По словам задержанного, он был «не согласен с управленческими решениями» главы региона и решил избавиться он чиновника.

Бывший мэр Мурманска Алексей Веллер, которого называют главным оппонентом Чибиса, в своем Telegram-канале призвал сильно не винить службу охраны в ранении губернатора.

«К сожалению подобные риски неизбежны для публичных политиков. К тому же, говоря объективно, Андрей Чибис много напрямую общается с людьми в самых разных публичных местах. А люди, увы, бывают разные, порой и такие, как гражданин Быданов», – отметил Веллер.

Несмотря на то, что у двоих политиков «критическое отношение» друг к другу, по словам Веллера, в ситуации с нападением на Чибиса «категорически неприемлемо оставаться равнодушным к происшествию».

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«Подобные проявления агрессии недопустимы, что бы за ними не стояло», – отметил экс-мэр Мурманска и пожелал выздоровления Андрею Чибису.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин позвонит пострадавшему в результате нападения губернатору Мурманской области Андрею Чибису, «как только представится возможность». Он также рассказал, что в Кремле чиновнику желают скорейшего выздоровления, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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