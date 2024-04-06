«Неизбежные риски»: Напавшего на мурманского губернатора Чибиса арестовали
Подозреваемого в нападении на мурманского губернатора Чибиса отправили под арест. Пока глава региона приходит в себя после ножевого ранения и операции, политические оппоненты рассуждают о рисках публичности.
Фигуранта дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестовали на два месяца, сообщают журналисты из зала суда. По статье о покушении на убийство Быданову грозит до 20 лет колонии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов перед ним извиниться. Мужчина сказал об этом журналистам, когда его на больничной койке привезли в палату Апатитско-Кировской центральной городской больницы.
Здесь в закрытом режиме состоялось заседание суда, пишут «Известия».
ГОТОВ ИЗВИНИТЬСЯ
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 4 апреля было совершено вооруженное нападение на выходе из здания ДК «Строитель» в Апатитах. Главу региона доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Затем его решили перевести для дальнейшего лечения в Мурманск в областную клиническую больницу. Об этом сообщает оперштаб региона.
42-летний нападавший Александр Быданов был ранен при захвате после нападения на главу Мурманской области.
Подозреваемый отметил, что сожалеет о содеянном, сообщает ТАСС.
На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед пострадавшим, Быданов вначале ответил «нет», а затем несколько раз повторил «да», сказав, что вначале не услышал вопроса.
Быданов также признался, что купил нож, которым ранил Чибиса, в магазине. Он также подтвердил, что его привлекали к уголовной ответственности за драку с коллегой, сообщают журналисты. По данным СМИ, подозреваемый работал бригадиром путейных рабочих.
Также сообщается, что Быданов в 2022 году был на год лишен водительских прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, а в суде оправдывался тем, что «удара не заметил».
По данным СМИ, на допросе задержанный сообщил, что совершить нападение ему сказал голос в голове.
Во время общения с журналистами перед заседанием суда Быданов назвал главной причиной произошедшего инцидента стечение обстоятельств.
Он отрицал, что набросился с ножом на губернатора Чибиса под влиянием «голосов в голове».
«Значит, получается нет», – Цитирует РИА Новости Быданова.
МЕДИЦИНСКИЕ ВВОДНЫЕ
По данным Telegram-канал «112», Быданов принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине.
«Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал. До этого был у зубного», — пояснил подозреваемый прессе перед заседанием суда.
Он также отметил, что в день нападения был трезвым – подозреваемый не употребляет алкоголь. Семьи у Быданова нет, он работает на железной дороге, живет в Аппатитах, передает ТАСС.
О том, что Быданов не употреблял алкоголь, заявил и бывший муж сестры подозреваемого Сергей Борода. По его словам, в молодости бывший родственник был меланхоличным человеком, «не интересовался политикой, в армии не служил», пишут «Известия».
По данным «Аргументов и Фактов», в отношении Быданова приставы неоднократно заводили исполнительные производства, но суммы долгов были небольшими — до 2000 рублей.
ПОЛИТИКА НЕ ПРИ ЧЕМ?
Чибис возглавляет Мурманскую область с 27 сентября 2019 года, в сентябре в регионе состоятся выборы главы региона.
По информации Telegram-канала SHOT, Быданов якобы заявил на допросе, что хотел убить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, потому что тот не нравился ему как политик. По словам задержанного, он был «не согласен с управленческими решениями» главы региона и решил избавиться он чиновника.
Бывший мэр Мурманска Алексей Веллер, которого называют главным оппонентом Чибиса, в своем Telegram-канале призвал сильно не винить службу охраны в ранении губернатора.
«К сожалению подобные риски неизбежны для публичных политиков. К тому же, говоря объективно, Андрей Чибис много напрямую общается с людьми в самых разных публичных местах. А люди, увы, бывают разные, порой и такие, как гражданин Быданов», – отметил Веллер.
Несмотря на то, что у двоих политиков «критическое отношение» друг к другу, по словам Веллера, в ситуации с нападением на Чибиса «категорически неприемлемо оставаться равнодушным к происшествию».
«Подобные проявления агрессии недопустимы, что бы за ними не стояло», – отметил экс-мэр Мурманска и пожелал выздоровления Андрею Чибису.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин позвонит пострадавшему в результате нападения губернатору Мурманской области Андрею Чибису, «как только представится возможность». Он также рассказал, что в Кремле чиновнику желают скорейшего выздоровления, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск
- Страшный паводок: Оренбург эвакуируют, в Орске - расследования
- Мэр Оренбурга пригрозил полицией отказавшимся от эвакуации
- Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам
- Порядка двух тысяч человек эвакуировались из зоны подтопления в Орске
- «Неизбежные риски»: Напавшего на мурманского губернатора Чибиса арестовали
- ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
- Винер хочет созвать совет для принятия решения по участию России в Олимпиаде
- Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца
- СМИ: Роза Сябитова задолжала налоговой порядка 250 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru