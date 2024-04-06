«Неизбежные риски»: Напавшего на мурманского губернатора Чибиса арестовали

На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед пострадавшим, Быданов вначале ответил «нет», а затем несколько раз повторил «да», сказав, что вначале не услышал вопроса.

Быданов также признался, что купил нож, которым ранил Чибиса, в магазине. Он также подтвердил, что его привлекали к уголовной ответственности за драку с коллегой, сообщают журналисты. По данным СМИ, подозреваемый работал бригадиром путейных рабочих.

Также сообщается, что Быданов в 2022 году был на год лишен водительских прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, а в суде оправдывался тем, что «удара не заметил».



По данным СМИ, на допросе задержанный сообщил, что совершить нападение ему сказал голос в голове.



Во время общения с журналистами перед заседанием суда Быданов назвал главной причиной произошедшего инцидента стечение обстоятельств.



Он отрицал, что набросился с ножом на губернатора Чибиса под влиянием «голосов в голове».



«Значит, получается нет», – Цитирует РИА Новости Быданова.