Губерниев попросил Бога сохранить Дзюбу и Овечкина от депутатства
Футболисту «Акрона» Артёму Дзюбе и хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину следует продолжать играть. Об этом Sport24 заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Отвечая на вопрос о возможном получении спортсменами депутатских мандатов, он указал, что это не так просто как кажется. Для этого «надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа».
«Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», - добавил комментатор.
Ранее Губерниев назвал предсказуемым решение Международного союза конькобежцев (ISU) об аннулировании золотой медали Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Татарстане погиб подросток, удочка которого задела контактную сеть
- Автомобиль с погибшими мужчинами нашли под Волоколамском
- Губерниев попросил Бога сохранить Дзюбу и Овечкина от депутатства
- В США критика операции в Иране сравнялась с уровнем неодобрения войны во Вьетнаме
- Вирусолог перечислил циркулирующие в РФ вирусы
- Активы основателя «Русагро» Мошковича потребовали обратить в доход государства
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «повышением пенсии»
- В Пермском крае локализовали пожар на промышленной площадке
- «Охрана сработала четко»: Неизвестный напал на губернатора Свердловской области
- СМИ: «Союзмультфильм» подал в суд на продавца Чебурашек