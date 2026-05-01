СМИ: «Союзмультфильм» подал в суд на продавца Чебурашек
Студия «Союзмультфильм» подала в суд на продавца Чебурашек. Как сообщает Baza, иск подан в Кисловодский городской суд.
Отмечается, что местную предпринимательницу обвинили в торговле Чебурашками без разрешения правообладателя. В студии указали, что это не только вводит покупателей в заблуждение, но и наносит компании репутационный и имущественный ущерб.
Сумма требований в иске небольшая. За нарушение прав с продавщицы требуют 20 тысяч рублей, и щё 10 тысяч рублей - за использование образа. Плюс процессуальные издержки.
Ранее студия «Союзмультфильм» отсудила 100 тысяч рублей у продавца из Курской области, который торговал надувными шариками с Геной и Чебурашкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
