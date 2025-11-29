Дочь мурманского губернатора Чибиса стала жертвой мошенников

Мошенники обманули дочь главы Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом губернатор сообщил в Telegram-канале.

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная... отработка», - рассказал Чибис.

Злоумышленники вынудили дочь главы области отдать определенную сумму. После случившегося возбуждено уголовное дело.

Между тем в МВД рассказали, что в В 2025 году мошенники чаще всего обманывали россиян под предлогами перевода средств на «безопасный счет», инвестирования в криптовалюту, а также с помощью фишинговых ссылок.

