«Голоса в голове»: Что известно о нападении на губернатора Мурманской области

Нападавшего сразу же задержали, сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. Известно, что сотрудник Росгвардии, который задержал напавшего на губернатора Мурманской области, применив табельное оружие и ранив злоумышленника в ногу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ГОЛОС В ГОЛОВЕ

Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

При этом Быданов несколько лет назад ранил ножом коллегу, рассказал RT местный житель.

«Он бригадир путейных рабочих. Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них. С тех пор с ним боялись работать», - сказал источник.

Быданову предъявлялись обвинения по статье о причинении вреда здоровью, уточняет РИА Новости.