«Голоса в голове»: Что известно о нападении на губернатора Мурманской области
Врачи сообщили о проведении успешной операции после ранения Андрея Чибиса в живот. Нападавший задержан, его проверяют на связи с экстремистами.
Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов.
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО
Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, он находится в реанимации. При этом главврач больницы заявил, что Андрею Чибису «очень сильно повезло», при ударе ножом не была задета аорта.
«Медицинская помощь оказана в необходимом объеме. Выполнены лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов», - уточнил глава мурманского Минздрава Дмитрий Панчев.
В пресс-службе Чибиса сообщили, что угрозы жизни губернатора нет. Там же отметили, что преступник никаких требований не выдвигал и ничего не выкрикивал в момент нападения. Атака произошла в тот момент, когда губернатор покидал местный дом культуры.
Нападавшего сразу же задержали, сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. Известно, что сотрудник Росгвардии, который задержал напавшего на губернатора Мурманской области, применив табельное оружие и ранив злоумышленника в ногу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
ГОЛОС В ГОЛОВЕ
Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове.
При этом Быданов несколько лет назад ранил ножом коллегу, рассказал RT местный житель.
«Он бригадир путейных рабочих. Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них. С тех пор с ним боялись работать», - сказал источник.
Быданову предъявлялись обвинения по статье о причинении вреда здоровью, уточняет РИА Новости.
Также сообщается, что Быданов в 2022 году был на год лишен водительских прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, а в суде оправдывался тем, что «удара не заметил».
По данным Telegram-канал «112», Быданов принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине. По этом причине сейчас он находится на больничном.
Рано утром 5 апреля сотрудники МЧС России прибыли к петербургской квартире мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса. Они демонтировали дверь, чтобы дать возможность силовикам провести обыск в помещении.
В данный момент квартира, по предварительным данным, принадлежащая Александру Быданову, пуста. Нападавшего проверяют на связи с экстремистами, правоохранители изучают его контакты в мессенджерах.
МЕТОДЫ УКРАИНСКИХ НЕОНАЦИСТОВ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий одним из первых прокомментировал ситуацию, назвав нападение на губернатора «вероломным актом против всех жителей России».
«Преступник напал на безоружного человека. Какими бы ни были его мотивы, агрессия в сторону представителей власти - это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом. Такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя», - написал он в Telegram-канале, пожелав Андрею Владимировичу скорейшего выздоровления.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, передает РИА Новости.
Он пожелал главе региона «побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй».
Скорейшего выздоровления Чибису также пожелал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он выразил уверенность, что виновного накажут «по всей строгости закона».
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