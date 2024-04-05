СМИ: напавший на губернатора Мурманской области заявил о голосе в голове

Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина заявил, что слышал голос в голове, пишет Telegram-канал «112».

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

По информации издания, мужчину зовут Александр Б. Он заявил, что совершить преступление ему приказал голос в голове.

При нападении 42-летний мужчина не высказывал требований и не выкрикивал лозунгов, сообщают СМИ.

По данным пресс-службы губернатора, Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске. Медики готовят главу региона к операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеГубернаторМурманская Область

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