СМИ: напавший на губернатора Мурманской области заявил о голосе в голове
4 апреля 202423:55
Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина заявил, что слышал голос в голове, пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, мужчину зовут Александр Б. Он заявил, что совершить преступление ему приказал голос в голове.
При нападении 42-летний мужчина не высказывал требований и не выкрикивал лозунгов, сообщают СМИ.
По данным пресс-службы губернатора, Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске. Медики готовят главу региона к операции, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru