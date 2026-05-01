В Пермском крае локализовали пожар на промышленной площадке

Пожар, возникший на промышленной площадке в Пермском крае после атаки беспилотника, локализован. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

СМИ: В Туапсе вновь загорелся морской терминал

По его словам, в настоящее время к тушению пожара привлечены 415 человек и 113 единиц техники.

«Пожарные трудятся посменно, организовано горячее питание. Нагрузка серьёзная», - написал губернатор.

Махонин добавил, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышений по загрязняющим веществам в воздухе.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев завил, что пожар, возникший на НПЗ в Туапсе в результате атаки БПЛА, был потушен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
