Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «повышением пенсии»

Мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии». Как пишет «Лента.ру», об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Эксперт назвал самые популярные ловушки мошенников для туристов

По его словам, всё начинается со звонка якобы из отдела кадров с прежнего места работы. Гражданину сообщают о «повышении пенсии», а затем просят продиктовать код из СМС, который нужен якобы для передачи данных в Пенсионный фонд, однако таким образом аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банке.

Далее жертве начинают звонить фальшивые следователь ФСБ и представитель Центробанка. В итоге гражданин лишается своих сбережений.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава заявил, что мошенники начали использовать схему «обратного перевода» - переводить деньги на карты россиян, а затем обращаться к ним через мессенджеры с просьбой вернуть средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
