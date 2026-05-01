Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «повышением пенсии»
Мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии». Как пишет «Лента.ру», об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, всё начинается со звонка якобы из отдела кадров с прежнего места работы. Гражданину сообщают о «повышении пенсии», а затем просят продиктовать код из СМС, который нужен якобы для передачи данных в Пенсионный фонд, однако таким образом аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банке.
Далее жертве начинают звонить фальшивые следователь ФСБ и представитель Центробанка. В итоге гражданин лишается своих сбережений.
Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава заявил, что мошенники начали использовать схему «обратного перевода» - переводить деньги на карты россиян, а затем обращаться к ним через мессенджеры с просьбой вернуть средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
