Активы основателя «Русагро» Мошковича потребовали обратить в доход государства
Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в качестве ответчиков по иску, направленному в Хамовнический суд Москвы, также указаны супруга бизнесмена Наталья Быковская, экс-гендиректор холдинга Максим Басов, бывший руководитель по связям с инвесторами «Русагро» и экс-глава агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский.
В доход государства просят передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, а также земельные участки, денежные средства и активы компаний. Общая стоимость превышает несколько млрд рублей.
В суде указали, что беседа по делу назначена на 4 мая.
Ранее Мошковича обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал его до 25 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
