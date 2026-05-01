Активы основателя «Русагро» Мошковича потребовали обратить в доход государства

Отмечается, что в качестве ответчиков по иску, направленному в Хамовнический суд Москвы, также указаны супруга бизнесмена Наталья Быковская, экс-гендиректор холдинга Максим Басов, бывший руководитель по связям с инвесторами «Русагро» и экс-глава агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский.

В доход государства просят передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, а также земельные участки, денежные средства и активы компаний. Общая стоимость превышает несколько млрд рублей.

В суде указали, что беседа по делу назначена на 4 мая.

Ранее Мошковича обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал его до 25 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

