В Красноярском крае избили мэра Енисейска

Уточняется, что на чиновника напал 46-летний неработающий и неженатый мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он ударил главу города не менее десяти раз.

«Мужчина постоянно ходит на приёмы к нему, всем недоволен и жалуется... Причины конфликта выясняются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр получил несерьёзные травмы.

Ранее Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

