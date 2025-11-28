В Красноярском крае избили мэра Енисейска

Житель города Енисейска, недовольный работой властей, избил местного мэра Валерия Никольского. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщает RT.

Уточняется, что на чиновника напал 46-летний неработающий и неженатый мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он ударил главу города не менее десяти раз.

«Мужчина постоянно ходит на приёмы к нему, всем недоволен и жалуется... Причины конфликта выясняются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр получил несерьёзные травмы.

Ранее Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: mosobl.sledcom.ru
