СМИ рассказали о спасителе свердловского губернатора Паслера

Главу Свердловской области Дениса Паслера от нападения нетрезвого мужчины спас замдиректора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин. Об этом пишет Ura.ru.

В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Паслера

Инцидент произошёл на первомайском митинге в Екатеринбурге. Когда губернатор фотографировался с горожанами к нему попытался пробиться неизвестный человек, однако Рылин успел его схватить.

«Благодаря оперативной реакции никто не пострадал», - отметили в областной администрации.

Ранее мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
