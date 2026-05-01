СМИ рассказали о спасителе свердловского губернатора Паслера

Инцидент произошёл на первомайском митинге в Екатеринбурге. Когда губернатор фотографировался с горожанами к нему попытался пробиться неизвестный человек, однако Рылин успел его схватить.

«Благодаря оперативной реакции никто не пострадал», - отметили в областной администрации.

Ранее мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

