СМИ рассказали о спасителе свердловского губернатора Паслера
Главу Свердловской области Дениса Паслера от нападения нетрезвого мужчины спас замдиректора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин. Об этом пишет Ura.ru.
Инцидент произошёл на первомайском митинге в Екатеринбурге. Когда губернатор фотографировался с горожанами к нему попытался пробиться неизвестный человек, однако Рылин успел его схватить.
«Благодаря оперативной реакции никто не пострадал», - отметили в областной администрации.
Ранее мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
